Kuidas valida ja paigaldada aiavalgustust? Kas valida elektril või päikeseenergial töötav valgusti?

Poodides on saadaval sadu erinevaid valgusteid, aga suures plaanis on aiavalgustuse rajamiseks kaks võimalust — tuua maa alla kaabliga elekter või kasutada päikeseenergial töötavaid lahendusi.

Esimene on kulukam ja keerukam, kuid pakub rohkem stabiilsust, valgust ja valikuvõimalust. Päikeseenergial töötavate lampide paigutamine on seevastu lihtne ja soodne, ei nõua elektriku abi ega aia üleskaevamist, kuid paraku ei paku need enamasti tulemuseks piisavalt aeda väljajoonistavat valgust.

Vali niiskuskindlad valgustid ja materjalid

Kõik elektri- ja kaabeldustööd jäta professionaali hooleks. Valgusteid ja materjale ostes jälgi, et need oleks niiskuskindlad ja sobilikud õues kasutamiseks. Elektrijuhtmete maa sisse kaevamisel tuleb need paigutada spetsiaalse veekindla toru sisse või kasutada niiskuskindlat maakaablit. Samuti peavad olema veekindlad kaablite omavahelised ühendused.

Valgusteid valides mõtle läbi funktsionaalsus — kas eesmärk on aeda välja valgustada, tekitada romantiline atmosfäär või näidata varjulises kohas suunda ja pakkuda turvalisust. Aiatee valgustamiseks sobivad kõige paremini postvalgustid, mille kõrgus jääb enamasti poole meetri kanti, aga valitakse ka kõrgemaid ja aristokraatlikke pargilaternaid. Kui eelistad madalat ja maapinnale paigaldatud valgustit, siis arvesta, et need jäävad talvel lume alla ning näiteks lumepuhuri kasutamisel tuleks valgustite asukohad enne lume tulekut korralikult tähistada.

Liikumisandur, taimer või lüliti?

Vajadusest sõltub ka see, kas valgustid süttivad lüliti, taimeri või liikumisanduri vahendusel. Näiteks ukse juures on mugav liikumisanduriga valgusti, mis on abiks võtmete otsimisel ja ukse lukust lahti keeramisel, kuid liikumisanduri puhul võiks arvestada, et see reageerib ka koera või kassi liikumisele ja võib hakata akna taga ööund häirima.