Parimad taimed, mille abil aias privaatsust luua

- Hariliku elupuu erinevad sordid. Sihvakamatest kasvavad Eestis kenasti nn püstjas elupuu „Fastigiate“ ja sammaselupuu „Columna“. Ideaalne valik kiireks privaatsuse tekitamiseks on ka levinud hekisort „Brabant“, mis kasvab aastas isegi kuni 30 cm ning sirgub vabalt kasvades kuni 20 meetriseks hiiglaseks. Samas talub „Brabant“ hästi ka pügamist ja püsib tihedana. Toredaid nüansse saab lisada elupuu keravormidega „Tiny Tim“ või „Little Giant“.

- Omapärase võra ja küljespüsivate käbidega keerdmänd on samuti tore lisand aias. Noores eas on ta suhteliselt kiirekasvuline. Mullastiku ja niiskuse suhtes vähenõudlik.

- Kanada kuusk ehk valge kuusk. Eriti silmapaistev on kaks korda aastas värvi muutev sort „Rainbow’s End“, mille teine juurdekasv on säravalt kreemikaskollane ja jätab puukesest tillukeste tuledega ehitud jõulupuu mulje.

- Mägi-ebaküpress „Sungold“ oma kaunilt rippuvate kuldkollaste niitjate võrsetega on uhke lisand igas aias. Mullastiku suhtes vähenõudlik. Sageli arvatakse, et ebaküpressid on meie kliimas kasvatamiseks liiga õrnad, kuid tegelikult ei tasu nende kasvatamist peljata.