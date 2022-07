Eesti kõige seksikam naine Grete Paia: armastan tünnisaunas mõnuleda – veeprotseduurid teevad nahale head

Seega pole imestada, et Grete naudib ka tünnisaunas mõnulemist. „Kuna veedan järjest rohkem aega oma Saaremaa lapsepõlvekodus, olen mõelnud, et seal võiks olla tünnisaun. Olen seda pererahvale juba mitu suve rääkinud, siiani ei võtnud nad vedu. Aga siis ma hakkasin neid hirmutama, et võtan hoopis siidikanad. Selle kõrval tundus tünn väga okei asi – muidu tulen veel kanadega,“ seletab Grete naerusuiselt.

Pereliikmete hulgas näitas esimesi leebumismärke Grete vanaema, kes võttis sel kevadel ise teemaks kümblustünni soetamise. „Ma usun, et COVID on kindlasti suurendanud tünnisaunade populaarsust, sest alati ei olnud võimalik spaasse minna. Seda on nii paljudes aedades näha,“ märgib lauljatar.

Niisiis ongi nüüdseks Grete Saaremaa kodu hoovi paigaldatud Lingalaiu stiilne kümblustünn . „Lingalaiu disain on kaunis ja mulle on jäänud mulje, et just nemad pakuvad kõige kvaliteetsemaid kümblustünne. Ka nende lähenemine on väga personaalne ning mul oli võimalik ise valida sisu ja muud lisad,“ kiidab noor naine.

Grete valis välja Lingalaiu parima ja kõige luksuslikuma mudeli: Lux . „Kui juba võtta tünnisaun, siis ikka nii, et on võetud – mitte sedaviisi, et tahaks mõne aja pärast uut ja paremat. Lux on kõige rohkemate lisadega ning selle sisu on ergonoomiline ehk keha järgi voolitud. Mulle meeldis ka see, et ahi ei ole eraldiseisev osa tünnist, vaid sisse integreeritud. Lisaks on Lux veel eriti ilusa välimusega – silmailu peab olema!“ selgitab Grete. Muuseas, integreeritud ahi on kauni klaasuksega ning tekitab pimedamal ajal kaminaefekti.