Looduslikud viisid, kuidas aias vohava umbrohuga efektiivselt võidelda

Umbrohu mõistmine

Vabalt määratledes on umbrohi inimeste aias kasvav taim, mis pole sinna teretulnud. Umbrohud võivad kuuluda igasuguste taimede perekonda olenemata sellest, kas tegemist on kõrreliste, puude, üheaastaste taimede või igihaljaste taimedega. Umbrohi võib-olla nii kohalikku liiki kui ka võõrliiki, aga ka invasiivne taim, mis on sisse toodud ja valla pääsenud.

Mõnda taime suhtutakse ühes kohas hästi, ent teises kohas peetakse seda umbrohuks. Kui keegi on kunagi kasvatanud münti, on tal võib-olla kogemusi, et kui neid taimi ei kasvatata eraldi anumas, levib see üle kogu aia. Nii võib saada ka kasulikust taimest ühel hetkel umbrohi.

Umbrohi on erinevates kohtades erinev. Näiteks Kagu-Ameerikas peetakse viinapuud umbrohuks. Ülemaailmselt on umbrohu nime saanud külge aga võilill. Umbrohuks peetavate taimede ühiseks jooneks on imetlusväärne vastupidavus. Sageli levivad nad mitmel viisil: seemnete, juurte või võsundite kaudu. Umbrohi on ellujääja. Kaduma on ta visa.

Kuigi paljudele aednikele on umbrohi pinnuks silmas, on umbrohul ka kasulikke omadusi. Paljud umbrohud — nagu näiteks võililled — on söödavad. Loomulikult tuleb enne võõra taime suhu pistmist kindlaks teha, et see ikka tõesti on söödav. Lisaks on oluline, et umbrohi oleks kasvanud pinnasel, millel pole herbitsiide, pestitsiide ja metalle.

Mõned umbrohud sobivad söögiks ka aias askeldavatele tolmendajatele. Näiteks ristikheinast saadav nektar on mesilaste lemmik. Harilik apteegitill ja metsporgand meelitavad ligi vapsikuid, kärbseid ja lepatriinusid. Viimased toituvad aga aiakahjuritest nagu lehetäid.

Mida umbrohi aia kohta ütleb?