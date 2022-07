19 levinud viga, mida katuse paigaldamisel vältida

Räästapleki paigaldamata jätmine

Räästaplekk paigaldatakse katuse äärde. Selle ülesandeks on vee majast eemale juhtimine ja vihmaveerenni suunamine. See aitab kaitsta tuulekasti ning hoida ka ka tuulest kantud vihma katusealusest eemale. Tegemist on küll lisakulutusega, kuid paigaldamata jätmise tõttu tekkinud kahjustuste parandamine võib pikas perspektiivis olla äärmiselt kulukas.

Sindlite stardiriba paigaldamata jätmine

Aluskatte paigaldamata jätmine

Tootja juhtnööride eiramine

Kõikide katusel kasutatavate materjalide jaoks on kindlad instruktsioonid, mida peaks järgima. Tegu võib olla väikese kirjaga kastil või pakendil, kuid see on oluline informatsiooni. Nii mõnedki inimesed peavad end katuse paigaldamise ekspertideks ja eiravad seetõttu tootja juhiseid. See aga võib viia mõne detaili valesti paigaldamiseni, millega suureneb ka varajaste kahjustuste tekkimise oht katusel.

Valesti hinnatud katusekalle

Tavaline viga katuse paigaldamisel on eeldus, et ühe katuse puhul toiminud lahendus toimib ka järgmise juures. Reaalsus on aga midagi muud. Katusekaldest oleneb, milliseid materjale saab katusel kasutada ja ka hüdroisolatsioon. Mida lamedam katus, seda nõudlikum ja olulisem korrektne hüdroisolatsioon. Väiksem kalde korral on soovituslik kasutada PVC, bituumen jm rullmaterjale. Suurema kalde puhul, mis on vähemalt 15 kraadi saab kasutada nii kivi, eterniiti, plekki ja ka sindleid. Vale materjali kasutamise korral võib vesi kattest läbi tungida ja põhjustada kahjustusi. Kehtib ka reegel, mida suurem on katusekalle, seda väiksem on võimalus, et vesi katusele seisma jääb.