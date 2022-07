FOTOD | Maalikunstnik Katrin Karu kujundatud katusekorter võlub avaruse ja värvikate detailidega

Peaaegu 160-ruutmeetrisel sisepinnal on kolm magamistuba, 50-ruutmeetrine elutuba-köök, eraldi vannituba, eraldi duširuum-saun ja eraldi tualett, mis annab kõigile pereliikmetele privaatsuse võimaluse, panipaik ja esik. Ja nüüd parim osa – katusekorrusel on 360-kraadise vaatega terrass, kus Tallinn on kui peo peal, vanalinnast mereni ja maa pool kõrghoonete kompleks õhtupäikese käes mänglemas.

Arhitektuurselt on arhitektid Ott Kadarik, Villem Tomiste ja Mihkel Tüür arhitektuuribüroost Kosmos loonud aastal 2007 isikupärase sümboli Rotermanni majade ansamblisse, Roseni 12 majale on antud valgete keraamiliste miniplaatidega tekstuur ja monumentaalne iseloom siksakkide ning rombikujulise põhiplaaniga. Need samad jooned kajastuvad ka maja sisemuses ja annavad eriti katusekorruse suurtele korteritele eripärasuse.

Mina olen põhitöös maalikunstnik ja olen varem iseenda elamisi nokitsenud ja ehitanud, olen võtnud seda kui loovat hobi. Jooniste ja eskiiside tegemine on ülikoolis joonestamise õppimise jäänuk ja professionaalsel tasemel seda teha ei oska, aga ruumitunnetus on mul olemas.

Kunst kõnelegu

Selle korteri juurde tõi mind mõte, mida olen ikka rääkinud klientidele ja sisearhitektidele – valige kunst seintele välja oma esimeses planeerimise etapis, sest see annab kohale iseloomu ja on palju raskem leida „sinuga kõnelevat“ kunsti kui näiteks diivanikatte tooni, vaipa või tapeeti. Tavaliselt on kunst ruumis ju tähtsale kohale paigutatud, sest maalid on ikkagi nii hinnalt kui ka hingelt kallid ja sa pead nendega koos elama. Kunst seinal peaks rõõmustama iga päev, seega polegi nii teisejärguline ja lihtne ülesanne seda õiget leida. Tihti hakkavad juba ostetud ilusa mööbli, vaipade ja kardinate olemasolevad värvid piirama kunsti värvivalikut, või ei ole enam piisavalt seinapinda. Lihtsam on haarata valitud maalist mööblile toone – kas soojad või külmad, kas kontrastiks või hoopis mahendamiseks.