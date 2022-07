Nõudepesumasin ei puhasta end ise - kui tihti see töö ette tuleks võtta ja kuidas seda teha?

Lapiga sisepesuks võib kasutada tavalisi üldpuhastusvahendeid. Nende puhul peab olema aga hoolikas - enne pesumasina uuesti käima panemist peab kogu masin puhastusvahendist vaba olema. Kuigi pealtnäha võib nüüd masin puhtusest läikida, ei ole töö veel läbi. Pärast käsitsi tehtud sisepesu peaks masina tühjalt läbi pesema, et puhtaks saaksid ka need kohad, kuhu ennemi ei ulatunud. Selleks on soovitatav kasutada poest ostetud nõudepesumasina puhastamiseks mõeldud vahendit.

Iga paari kuu tagant tuleks nõudepesumasin läbi uhada spetsiaalse puhastusvahendiga. Puhastusvahendeid on müügil nii tavakaupluses kui ka netipoodides. Nende kasutamisel tuleb jälgida juhist ning valida masinal õige töötsükkel.

Kui aga pesuvahendit pole parasjagu käepärast, on olemas kodune vahend, mis on väga efektiivne. Selleks on äädikas ja sooda. Nendega nõudepesumasina puhastamiseks toimi nii: