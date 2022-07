Millised on praeguse aja kuumimad sisustustrendid - värvid, materjalid ja stiilid

Kuigi bukleekangas on pehme mööbli puhul väga populaarne olnud juba aastaid, siis sel aastal leiab see veelgi rohkem kasutust. Bukleekangast kasutatakse nii toolide, diivanite kui ka tugitoolide puhul ning veluurkangas hakkab tasapisi asenduma sametiga. Veel on järjest enam populaarsust kogumas ka nahast mööbel.

Sel aastal on eriti populaarseks osutunud just liivakivi, mida kasutatakse nii laudade, diivanilaudade, kummutite, köögiuste kui ka dekoratiivsete seinapaneelide loomisel. Mööbli puhul on väga levinud liivakivi kombineerimine puiduga.

Soov end loodusele lähemal tunda ei väljendu mitte ainult maalähedastes toonides, vaid ka looduslike materjalide kasutamises interjööris. See trend on populaarne olnud juba paar viimast aastat, kuid nüüd on lisaks marmorile, täispuidule, rotangile ja kivile veel laialdasemalt kasutusele võetud ka liivakivi, terrakota, savi, keraamika ja nahk.

Suur osa mööbliesemetest on valmistatud taaskasutatud materjalidest. Näiteks valmistatakse toole kasutatud kohvikapslitest ning vaipasid teiste ettevõtete lõngaülejääkidest.

Millised värvid on interjööris soositud?

Värvide osas domineerisid tänavusel näitusel kaks paletti: heledad maalähedased toonid nagu pruun, hall, roheline, terrakota, aktsentvärvidega beež ning Bauhausi värviteooria põhitoonid. Viimasesse kuuluvad näiteks harmoonilised matti värvi sinised toonid, sinepikollane, terrakotaoranž, roosa ja lilla.

Võrreldes varasemate aastatega näeb mööblis vähem kuldseid detaile, alles on jäänud vaid kuldsed sajandi keskpaiga stiilis mööblijalad, kuldsed uksenupud ning käepidemed. Veel soositakse puidu ja metallide kasutamist nii köögis kui ka mujal interjööris. Uue trendina saab välja tuua välimuselt restoranikööki meenutavad koduköögid, kus kõik kodumasinad ja mööblipinnad on kaetud kroomiga.

Milliste sisustusaksessuaaridega tasuks enda trendikat kodu värskendada?

Tänu LED-tehnoloogia arengule ja paindlikkusele näeme, et see on integreeritud paljudesse uutesse disainilahendustesse alates mööblist kuni valgusteni.

Eluruumides kasutatakse palju suurte trükistega tapeete, mille motiivid on sageli inspireeritud loodusest. Kodudes on väga palju taimi ja rohelust. Selle aasta uue aksessuaaritrendina saame välja tuua väga suured taimed – nimelt on inimesed järjest rohkem hakanud endale kodudesse soetama keskmisest tunduvalt suuremaid taimi. Rohelust näeb kõikjal ning see on ka üks oluline aksessuaar, et kodu veelgi looduslähedasemaks muuta.

Näitusel domineerisid lisaks looduslikele ja taastuvatele materjalidele ka mitmed käsitööna valminud ilmega keraamilised või kivist aksessuaarid.