Häid nippe, kuidas vana puitmööbel koledast värvist puhtaks saada

Kui kõik kohad tunduvad suuremast värvisodist puhtad, kuid mõningates pragudes on siiski värvi näha, kanna pintsliga peale vedelat värvieemaldit, ning hõõru kõik värvitükid puidult ära. Hea nipp selleks on võtta üks jäikade harjadega pintsel ning kääridega viimase harjad kahe kuni kolme sentimeetristeks lõigata. Selliselt saad endale suurepärase tööriista värvi eemaldamiseks ebaühtlastelt pindadelt. Värvi eemaldades töötle kõiki pindu võimalikult ühte moodi. Kemikaalid ja puidu hõõrumine terasvilla ning harjadega muudavad puidu imamisvõimet. Viimane võiks hiljem uut viimistlust peale kandes igal pool ühtlane olla, et viimistlus igal pool ühesugune jääks.

Soovitatav on viimistleda puitu kohas, kus on vähe tolmu ning keemiliste viimistluste puhul võimalikult palju ventilatsiooni. Valida on värvi, laki, šellaki, polüuretaani, erinevate vahade ja õlide vahel. Vali välja endale meelepärane viimistlus ja kanna see peale nii, nagu pakendil kirjas on.

Tõenäoliselt pead viimistlust mitu kihti kandma ja pärast iga kihi peale kandmist seda ka õrnalt lihvima. Selles ei ole midagi rasket. Pea lihtsalt meeles, et mitu õhukest kihti on palju parem, kui üks paks kiht.