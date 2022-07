FOTOD | Pööningukorrusele sisse seatud põhjamaine kodu

Köögi planeerimisel mängisid rolli nii kaldlaed kui ka katuseakende asukohad. Ruumi kokkuhoiu huvides loobuti ülemisest kapireast üldse — sahtleid ja panipaiku mahtus ruumi niigi piisavalt ja ka tööpinnal on mugavam ilma segavate seinakappideta toimetada. Kööki eraldab elutoast köögisaar ning köögi kõige kõrgemasse ossa on paigutatud mahukas külmik.

Kraanikauss planeeriti kohe köögisaare juurde, et oleks pliidist ja kokkamisalast eraldatud, kuid samal ajal mugavalt vaid paari sammu kaugusel.

Sisustus ise on kerge ja põhjamaine, seda rõhutavad heledad värvid ja naturaalsed materjalid. Põrandatelt leiab männipuust lauad, mis on skandinaaviamaades jätkuvalt au sees ning mis on traditsiooniliselt harjatud ja seejärel heledaks õlitatud.