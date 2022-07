Üheksa põhjust, miks üks korralik saun võiks kuuluda iga kodu juurde

1. Saunas kaob stress

Istu lihtsalt lavale ja viska leili. Tunned, kuidas muremõtted kaovad ja tööintriigid ununevad. Mõnus! Meie igapäevaelu oravaratas, mis on täis kohvi, kiirustamist, tähtaegu ja vähest und, vajab kindlasti vahel peatamist ja saunaskäik sobib selleks suurepäraselt. Kui stressihormoon kortisool on madalam, on tasakaalus ka testosteroon, östrogeen, insuliin, progesteroon jm tähtsad ained.

2. Saun hoiab viirused ja külmetuse eemal

See võib kõlada väikese liialdusena, aga Soomes tehtud uuring näitas, et inimesed, kes käisid regulaarselt saunas, haigestusid külmetushaigustesse ja grippi 30% vähem kui need, kelle igapäevaelu juurde saun ei kuulu.

3. Saun hoiab noorena

Vot see on küll üks tähtis punkt. Kes siis ei tahaks kaua noor olla, eks ole? Eriti kasulik on infrapunasaun, mis aitab nahka noorena ja tervena hoida, stimuleerides kollageeni ja elastaani tootmist nahas. Higistamine ükskõik millises saunas kiirendab aga rakkude uuenemist ja aitab nahalt baktereid eemaldada, mis omakorda on hea akne korral ja parandab naha tervist. No mis saaks veel parem olla?

4. Saun aitab kaalu langetada

Saun tõhustab südame tööd ja samal ajal langetab vererõhku. Muidugi, infrapunasaun aitab efektiivselt kaloreid põletada ja meie traditsioonilises saunas sellisel hulgal rasvapõletamist ei toimu, aga ka seal põleb ikka rohkem kaloreid kui toas diivanil istudes.

5. Saun aitab vähendada südamehaiguste riski

Nagu kõigest eelnevast veel vähe oleks, aitab saun tõesti ka su südame tervist hoida. Nagu öeldud, langetab saun vererõhku, aitab vasrustada organismi hapnikuga ja mõjub hästi vereringele. See kõik on vajalik südame tervise hoidmiseks. Saun mõjub muide südamele sama hästi nagu trenn.

6. Saun aitab väljutada raskemetalle ja kemikaale

Just, mitmed toksiinid väljuvad meie kehast pigem higi kui uriini kaudu, näiteks arseen, plii ja elavhõbe.

7. Saun aitab veel mitmete tervisehädade vastu