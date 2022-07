Kuidas kvaliteetne katus igapäevaselt kulusid kokku hoiab?

Uue aastatuhande algusest on kulutused energiale ja sellest lähtuvalt ka jooksvad eluasemekulud peaaegu kahekordistunud. Kuna katus laseb soojust rohkem läbi kui seinad, on korralik katus ja selle soojustamine üks tõhusamaid vastumeetmeid soojakadu tekkimisele. Halvasti isoleeritud katus maksab raha. Päevast päeva. Kuust kuusse. Kvaliteetne katus kaitseb soojuslekete eest ning aitab suvel hoida temperatuuri jahedamana. Kvaliteetse katusega saavutad kulude kokkuhoiu oodatust kiiremini, tõstes samal ajal oma kinnisvara väärtust.

Katuse ebapiisav isolatsioon võib tekitada talvel lume liialt kiiret sulamist ja jääpurikaid, isegi miinuskraadidega. Purikad tekivad, kui majast tungiv soe õhk sulatab osa lumest, vesi voolab alla räästa servani, kus külmub uuesti. Teraskatus on ideaalne just põhjamaisesse kliimasse ja ka Ruukki pinnakatted on välja töötatud kestma just neis oludes.