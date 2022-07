Kuus efektiivset nippi, kuidas umbrohust lahti saada

1. Kaeva ainult siis, kui seda on väga vaja

Umbrohuseemned on igal pool mullas. Kaevamisel pääsevad sügavamal olevad seemned kõrgemale ja nii on neil lihtsam kasvada tugevaks umbrohutaimeks, sest nad saavad rohkem valgust ja vett. Kui kaevad aias, siis ära jäta ühtegi kohta lahtiseks. Istuta sinna kohe midagi või kata auk kohe kinni.

2. Kasuta multši

Kui katad mulla multšiga, ei saa umbrohuseemned piisavalt päikesevalgust ja umbrohi ei hakka kasvama. Multšikiht võiks olla umbes 5 cm paksune. Oluline on aeg-ajalt olemasolevale kihile uut multši lisada, sest aja jooksul multšikiht kulub ja valgus paistab sellest rohkem läbi. Mida rohkem valgust, seda paremini saab ka umbrohi kasvama hakata.

Kui soovid kindel olla, et multš liiga palju valgust läbi ei laseks, siis kata muld enne selleks mõeldud kattega ja pane multš kattele. Kohad nagu puude ja põõsaste ümbrus on tõenäoliselt sellised, kus kaevamist tuleb harvem ette. Sinna tasuks panna tugev kangas. Samas on tähtis jälgida, et riidele ei koguneks liialt mulda või teisi orgaanilisi aineid, sest muidu hakkab seal kasvama umbrohi seemnetest, mis on sattunud sinna lindude väljaheidetega.

3. Kõpla, kui on kuiv, ja tõmba, kui on märg

Kui õues on vihma sadanud ja maapind on märg, siis võta kindad ja korv ning mine umbrohtu juurima. Mõningaid umbrohusorte on väga hea välja juurida vana kahvliga, orasheina ja võililli on millegi muu, kui labida või kühvliga võimatu kätte saada.

Kui õues on kuiv ja lõikad pinnal oleva umbrohu juure juurest maha, siis see kuivab ja sureb ära. Kui pinnasel on rohkelt multši, kasuta vana lihanuga, et kahjustada umbrohu juuri. Peale noaga toimetamist kata koht multšiga kinni.