Aiadisainer Merilen Mentaal: millised on praegused trendisuunad aias?

Ja see maa ei pruugigi täitsa oma maa olla, see võib olla laenatud või renditud maa, mõned ruutmeetrid rõdu või katust, jagatud õuepinda. Inimesed tahavad tunda, et loodus on siinsamas nende kõrval, kasvab koos nendega, rõõmustab ja lohutab. Keda kõnetavad maakera lõppevad ressursid ja kliima soojenemine, kelle võttis COVID-kriis tõsisemale vestlusele või andis aeg lihtsalt arutust, me oleme kõik loodusele lähemale jõudnud ning püüame seda ühel või teisel moel läbi taimede või aianduse väljendada.