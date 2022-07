FOTOD │ Vaata lahedaid ideid ja loe nõuandeid, kuidas aed hubaselt stiilseks valgustada

Kuuvalguse matkimine. See tähendab, et puude või kõrgete põõsaste sisse on paigaldatud lambid, mis jätavad mulje nagu läbi puu paistaks täiskuu. Väga oluline on valgusallikas suunata allapoole, sest küljele suunates võib juhtuda, et see näib rohkem nagu turvavalgus.

Vähem on rohkem. Aeda on mugav valgustada LED-tuledega. Silmas peaks aga pidama, et sageli pole vaja sama võimsaid LED-lampe nagu siseruumides. Miks? Aias on LED-lambi mõte luua valgusefekt ja meeldivalt mahe atmosfäär, mitte õue liiga erksalt valgustada.

Külm ja soe valgus. Müüakse kahte sorti LED-lampe: külma ja sooja valgusega. Seetõttu on oluline, et kõik LED-lambid, mida aias kasutaksid, oleksid kas ainult külma valgust andvad või ainult sooja valgust andvad. Parem on neid omavahel mitte kombineerida. Nii on tulemus ühtlane. Hubasema mulje loob aias kindlasti soe valgus.

Peidetud kaablid. Kõik kaablid, mis on mulla all või peidetud põõsastesse, peaksid olema kaitseümbrisega, sest nii ei lähe need kogemata katki. Kui kaablid on maapinnal, siis on oluline korraliku äravoolu olemasolu, sest muidu koguneb vesi kaabli ümbrusesse ja võib tekkida lühis.

Elektriühendused peavad olema tihendatud, sest õues sajab vihma ja aeg-ajalt on niiske ka. Seetõttu on väga oluline, et elektriühendus oleks tihendatud, sest lühise korral võivad kallid valgusallikad katki minna.