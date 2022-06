Neli võimalust, kuidas kodu energiatõhusust parandada

„Energiatõhususe tõstmiseks on soovitatav vana agregaat, näiteks värskeõhuklapp, välja vähetada kaasaegse, soojustagastiga lahenduse vastu, mis on mootoriga, mitte lihtsalt lahtikäiva klapiga,“ selgitab Tallinna Tehnikaülikooli liginullenergia uurimisrühma ekspert.

Õhulekked tehakse kindlaks alarõhutesti ja termokaamerate abiga. „Vanades majades on lekked seotud tihti logisevate ja ühekordsete akendega. Kui hoone õhupidavust parandada ja lekked kinni panna, mõjutab see kulusid märkimisväärselt,“ kinnitab Laats.

„Ehkki katus ja seinad on sooja mõttes kõige suuremad kuluallikad, moodustades kogu soojakaost ligi 50%, on nende renoveerimine kallis ja suur töö. Lihtsam ja ka soodsam on alustada akendest ja ustest“, ütleb akende ja uste e-kaubamaja Klar Home tegevjuht Janar Tammjärv ja lisab, et nende vahetamisega muutub kodu ka esteetiliselt ilusamaks.