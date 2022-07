Millised taimed kasvavad hästi varjulises aias ega vaja päikest?

Varjulisus aga ei tähenda otsejoones ainult surnud tsooni aias. Lähtuvalt sellest, kas aias on täis- või poolvari, saab valida taimed, mis ennast oma kasvukohal hoopiski hästi tunnevad ning kasutada kujunduslikke võtteid, et luua aeda pisut rohkem helgust ja valgust. Aias peab olema õhku ja ruumi, ka siis, kui tegu on hämara puudealusega. Erineva kõrguse, kasvukuju- ja värvusega taimed peaksid üksteisega harmoneeruma. Helgemaid toone toovad varjuaeda heledate õitega taimed, mis tumerohelisega erksalt kontrasti annavad.

Kui puude all on ruumi rohkem, võiks kaaluda ka kõrgemate taimede ja põõsaste kasutamist. Jugapuu, iileksi ja rododendronite eelistatud kasvukoht on just otsese päikesevalguse eest varjus.