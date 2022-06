Häid nippe, kuidas kiviplaatide vahelt umbrohi kätte saada

Kui kivide vahel on natuke mulda ja sodi ladestunud ning umbrohi pole veel kasvada jõudnud, piisab üldjuhul täiesti ühest korralikust tänavapuhastusharjast, millega regulaarselt kivipinda pühkida. Selle toiminguga saab välistada umbrohu kasvamiseks sobiva pinnase teket. Kindlasti ei tee halba ka teatud aja tagant survepesuri ja pesuvahendiga kivide puhastamine. Survepesurit kasutades tuleb kindlasti meeles pidada, et surve tuleb reguleerida minimaalseks ning vuugivahedest ei tohi liiva ära pesta. Vajadusel tuleb sel juhul vuugivahed täita täiendava liivaga.

Kasuta spetsiaalset vuugipuhastusharja

Kui olete oma kiviteega hooletult ümber käinud, on üsna tõenäoline, et kivide vahele on tekkinud sammalt ja mulda, kust võivad välja paista ka väikesed rohukõrred. Sellise väiksema probleemi lahendamiseks on olemas spetsiaalne vuugipuhastushari. Tegemist on spetsiaalse tööriistaga, mille tugevad metallist harjased lubavad kivide vahelt, trepiservadest, seinaäärtest jms kohtadest muretult eemaldada sinna kogunenud mulla, sambla ja ka väiksema rohu.

Raskematel juhtudel kasuta vuugikaabitsat

Juhul, kui kivide vahel kasvavad juba suuremad taimed nagu võililled, ei pruugi vuugiharjaga enam väga hästi hakkama saada. Selle jaoks on olemas juba natuke võimsam tööriist — vuugikaabits, millega kõige mugavamalt suuremat rohtu ja muid taimi kivide vahelt kätte saada. Vuugikaabitsa kasutamisel võite esialgu proovida suuremaid taimi ka käsitsi välja tõmmata, sest oluline on ka juurte osa kätte saada. Kui käega tõmmates kasu ei ole, siis metallist kaabits on piisavalt peenike, et vajadusel mahtuda ka kivide vahele, aidates hõlpsamalt juured kätte saada.