FOTOD │ Nutikate lahendustega täidetud väike ja valge kodu

Hiljuti renoveeritud korter 1903. aastal ehitatud kortermajas püüab pilku helge ja valge sisekujunduse ning hästi läbi mõeldud ruumiplaneeringuga. Elamine mõjub avaralt isegi olukorras, kus ruutmeetreid on vaid 35. Õhulise tunde loob ühtlaselt valgeks võõbatud interjöör ja leidlikult valitud sisustus.

Toa kitsamasse osasse akna alla on sisse seatud elutoanurgake diivani ja diivanilauaga. Sajanditagust hõngu lisavad kaunid laekarniisid ja laiad põrandaliistud.

Vältimaks pisikeses ruumis liigseid detaile, on sisustus oma vormilt üdini lihtne ja minimalistlik. Ka värvide valikul on jäetud tagasihoidlikuks — vaid köögimööbel on muust foonist grammi võrra tumedam. Mustrit lisab kaunis marmor köögi tasapinnal ja tagaseinas. Kontrasti annavad musta värvi detailid.