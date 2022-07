FOTOD | Põhjamaine kodu, mis ammutab inspiratsiooni loodusest

Kui kliima meid just rohelusega kuigi heldelt ei kostita, siis looduse toomine interjööri on igati tervitatav mõte. Muidugi ei tähenda see seda, et peaksime seinad roheliseks võõpama ja uppuma sadadesse toataimedesse, mille eest keegi hoolitseda ei jõua. On ka lihtsamaid ja minimalistlikumaid lahendusi. Selles kahetoalises korteris on kõike maitsekalt ja parasjagu ning mõni ruum on looduse ilust üldse puutumata jäetud. Esik aga lubab juba kohe aimata, millega korteris tegu!