FOTOD │ Sinine värv magamistoas loob rahuliku atmosfääri ja aitab uinuda

Kõige tähtsam faktor magamistoa juures on muidugi selle asukoht nii ilmakaarte kui ka üldise planeeringu suhtes. Vaikuse ja päikese liikumise kõrval on aga oluline ka värvilahendus. Värvipsühholoogid kinnitavad, et parim valik magamistuppa on sinine toon, mis aeglustab südamerütmi, mõjub lõõgastavalt ja aitab uinuda. Kogusime stiilinäiteid sulnilt sinistest magamistubadest, mis lausa kutsuvad värvilisi unenägusid vaatama!