Vana maja renoveerimine – millest alustada?

Enne renoveerimisplaanide tegemist tuleb kindlaks teha, ega vana maja ei kuulu miljööväärtuslike või muinsuskaitse all olevate hoonete nimistusse. Nendesse kategooriatesse kuuludes tuleb maja renoveerimisel arvestada rea piirangutega. Selliste hoonete puhul tuleb renoveerimisel võimalikult palju säilitada ja kasutada parandusteks algseid ehitusmaterjale. Detailid tuleb lasta kas restaureerida või teha neist koopiad. Kogu renoveerimise eesmärk on sel puhul maksimaalselt säilitada maja ajaloolist ilmet.

Kui vana maja näol ei ole tegemist ostjale emotsionaalset lisandväärtust omava kinnisvaraga, on otsuse tegemisel tark mõelda ka selle peale, et ostuhind ja renoveerimisele planeeritavad kulutused ei tohiks ületada tulevast müügihinda.

Kui endal vajalikud teadmised puuduvad, tasub ehitusasjatundjatega nõu pidada juba enne kinnisvara soetamist. Selline etteplaneerimine võimaldab täpsemalt hinnata, kas olemasolev eelarve on piisav, et vanast majast võiks mõistliku aja jooksul sobiv elupaik saada. Juhul, kui on näha, et renoveerimiseks vajalikud kulutused ületavad suurelt eelarvet, on selles etapis veel väga lihtne edasi liikuda ning otsida endale uus ostuobjekt.

Kuigi renoveerimine on tihti tunduvalt keerukam protsess kui uue maja ehitamine, on heas korras vanadel asjadel alati eriline hõng, mille saavutamise nimel tasub vaeva näha. Kui oled üks nendest inimestest, kellel on piisavalt kannatust ja paras annus loomingulisust, et mitte alati sirgjoonelise ja lihtsa protsessiga lõpuni minna, võib vanast majast saada sinu unistuste kodu.

Muinsuskaitse all olevatel hoonetel on oluline säilitada ka väärtuslikke interjööre, miljööväärtuslikes piirkondades on üldjuhul oluline vaid välisilme. Samas lisab üksikute huvitavate sisekujunduselementide restaureerimine unikaalsust ka modernselt renoveeritud siseruumi.

Tehnilised kommunikatsioonid

Eelarve paika panemisel on väga tähtis hinnata milline on seis elektri- ja veevarustusega ning kanalisatsiooni ning küttesüsteemidega, kuna nende puudumine või täielik amortiseerumine tähendab enamasti suuri lisakulutusi. Kui just keegi pole juba renoveerimisprotsessiga eelnevalt algust teinud, on elektrijuhtmestik ja veetorustik majasiseselt vaja enamasti täielikult välja vahetada.

Maapiirkonnas asuvate elamute puhul võib aga juhtuda, et vee- ja elektrivarustus puudub täielikult. Isegi kui elektriliinid jõuavad hoovi, ei pruugi kinnistul olla enam ammu kehtivat elektrilepingut, mis tähendab et liitumine tuleb proovida taastada või teha täiesti uus liitumine. Samuti ei anna kaevu olemasolu kohest kinnitust, et veega varustatus on tagatud. Arvestama peab, et amortiseerunud või vales asukohas asuva kaevu vesi võib olla saastunud ning vee juurdevool ei pruugi olla piisav, et rahuldada tänapäevase majapidamise veevajadust. Vanas majas tuleb suure tõenäosusega rajada ka uus kanalisatsioonisüsteem, ning lisaks parandamisele ka kaasajastada küttesüsteemid, kuna vanad on tihti ebaefektiivsed.

Hoone konstruktsioonid

Väga hoolikalt tasub uurida maja konstruktsioone. Ükskõik kui kohutav näeb välja interjöör, on rusikareegel see, et põhiosa renoveerimise maksumusest moodustab maja konstruktsioonide taastamine. Tuleb arvestada, et edasiste kahjustuste vältimiseks tuleb esimesel võimalusel tagada maja veekindlus. See tähendab, et korda tuleb teha katus, vundament, sulgeda praod välisfassaadis või vahetada välja mädanenud palgid. Hinnata tuleb akende seisukorda ja vajadusel lasta need restaureerida või uute vastu välja vahetada.