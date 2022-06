NÕUANDEID | Kuidas kaitsta põua ajal muru kollaseks kõrbemise eest?

Muru tuleks kasta pigem hommikusel või õhtusel ajal, sest siis on päike madalamal ning pole nii kõrvetavalt kuum. Kastes lõunal, kui päike on kõige kõrgemal, jõuab muru juurteni väga vähesel määral vett, sest enne jõuab see rohulibledelt aurustuda. Kastmisel tuleks jälgida ka seda, et pinnale ei tekiks lompe ega kraave, mille on põhjustanud vee tugev surve.