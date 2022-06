Häid nippe, kuidas kuumalaine ilma konditsioneerita üle elada ja toad jahedad hoida

Sama kehtib mitmekorruselise maja kohta – kui su magamistuba on teisel korrusel, siis koli kuumematel öödel alumisele. Iga väike nipp on kuumal ööl abiks, kui pead hommikul tööle minema ja värske näoga koosolekul istuma.

Ning jah – praegu peate armsamaga eraldi voodites magama, sest kahekesi koos tõuseb kehatemperatuur ja teki all on kahekesi veelgi palavam, kui seal üksi oleks. Üksi on voodis ka rohkem ruumi, nii et saad oma kleepuvad jäsemed kenasti laiali laotada.