Ettevaatust! Need on kõige mürgisemad taimed sinu aias

Ühed mürgisemad taimed on sibullilled, mis pakuvad aias silmailu varakevadest sügiseni. Praegu, kui on parim aeg sibullilledega tegeleda, tasub tähelepanu pöörata nende hooldamisega seotud ohtudele. Näiteks kokkupuutest kuivade hüatsindisibulatega võib tekkida nahasügelus ja mõnikord ka põletik, mida põhjustavad lillesibulatel leiduvad kaltsiumoksalaadi kristallid. Seetõttu on enne hüatsindisibulatega toimetamist soovitav kummikindad kätte tõmmata. Peale aiatöid tuleb käed ja töövahendid viivitamatult pesuainega puhtaks pesta.