TEE ISE | Naudi õueelu ja valmista endale kodustest vahenditest sääsetõrjevahend

Tee ise sääsetõrjevahend

Hea sääsetõrjevahendi saab valmistada ka kodustest vahenditest. Koduste sääsetõrjevahendite puhul tasub aga meeles pidada, et iga inimese organism ja lõhnad on erinevad ning vahend, mis ühel inimesel kõik sääsed ümbert peletas, ei pruugi seda teise puhul üldse mitte teha. Kuid kuna kodused vahendid on odavad ja kergesti kättesaadavad, saab nendega ka lihtsamalt katsetada, et nii sobivaim vahend leida.