Kuidas nautida õueelu ilma sääse- ja puugiterrorita?

Üks võimalik kaitsemeeotod on ennetus. Sellega tulnuks aga pihta hakata juba kevadel ning süüa kuurina B-kompleksvitamiine. Arvatakse, et sama hea mõjuga on aga ka küüslauk ja petersell ning värsket küüslauku manustainuid himustavad vereimejatest putukad palju vähem. Petersellil on ka naha peale määrides lühiajaline sääski peletav efekt.

Tee ise sääsetõrjevahend

Hea sääsetõrjevahendi saab teha ka kodustest vahenditest. Koduste sääsetõrjevahendite puhul tasub aga meeles pidada, et iga inimese organism ja lõhnad on erinevad ning vahend, mis ühel inimesel kõik sääsed ümbert peletas, ei pruugi seda teise puhul üldse mitte teha. Kuid kuna kodused vahendid on odavad ja kergesti kättesaadavad, on neid ka lihtne katsetada, et leida just endale sobivaim vahend.

Variant 1: kehale määritav/pihustatav vahend. Keha lõhna varjavad eeterlikud õlid: sidrunheinaõli, lavendliõli, kaneeliõli, rosmariiniõli, piparmündiõli, nelgiõli, männiõli, basiilikuõli, köömneõli, neemipuuõli, teepuuõli jt. Lahjendamata tohib nahale määrida vaid üksikuid eeterlikke õlisid, näiteks teepuu- ja lavendliõli. Eeterlikest õlidest sääsetõrjevahendit tehes tasub järgida rusikareeglit: 5-10% eeterlikku õli ehk üks osa eeterlikku õli ja 10-20 osa baasõli või alkoholi. Nii et väiksema koguse tegemiseks kasuta 10-25 tilka eeterlikku õli ja kaks supilusikatäit baasõli või alkoholi. Ühte segusse tasub segada kahte eeterlikku õli. Baasõlideks sobivad oliiviõli, päevalilleõli vm külmpressitud baasõli, eks igaühele ikka vastavalt isiklikule eelistusele; alkoholina võib kasutada viina. Hoia saadud segu tumedas pudelis, otsese päikese eest varjus ja jahedas.