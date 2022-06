Plaanid vannitoa remonti? Häid nippe, mida kõrva taha panna

Põrandale võiks hüdroisolatsioonimastiksit panna vähemalt kaks või ka kolm kihti, sõltuvalt sellest kuidas tootja on ette näinud. Lisaks hüdroisolatsioonimastiksile on kaubanduses saadaval ka spetsiaalne kangas, millega kaetakse märja ruumi seinad ja laed. Erinevalt hüdroisolatsioonimastiksist paigaldatakse seda vaid üks kiht ja järgnevate töödega võib alustada juba mõne tunni möödudes.

Ühena viimastest tehakse vannitoas põrandatööd. Kui kasutad põrandal plaate tuleb enne plaatimist paigaldada ka hüdroisolatsioon. Seda on mõistlik teha peale muude tööde lõpetamist, sest pidev liikumine võib põrandat kahjustada ja nii võib ka hüdroisolatsioon oma veekindla funktsiooni kaotada. Kindlasti tuleb katta sise- ja välisnurgad tugevduskangaga ning meeles tuleb pidada, et hüdroisolatsioon peab olema pidev ehk katkematu.

Teine võimalus on seinad värvida. Enne värvimist töödeldakse seinapind veekindla pahtliga siledaks, lihvitakse ja kantakse peale kruntvärv. Pärast kruntimist (soovitatavalt kaks kihti) tuleb akrüülida nurgad. Ettevalmistustöödele järgneb värvimine. Vannituba peab tavapärasest tihedamini puhastama, mistõttu tuleks sinna valida kõrgema läikeastmega värvid. Nende värvidega on kerge töötada ja pindasid hiljem ka lihtsam puhastada.

Seepärast on soovitatav katta sein kahe kihi hüdroisolatsioonimastiksiga. Tasub meeles pidada, et kui plaanid kasutada vannitoa seinte katmiseks plaate, siis tuleb plaatimist alustada teisest reast. Esimene rida plaaditakse pärast põranda plaatimist. Kui varasemaid kogemusi plaatimisega ei ole siis on soovituslik jätta see töö spetsialistidele teha.

Vannituba on iga kodu kõige niiskem ruum, kus tuleb erilist rõhku panna niiskuskaitsele. Seinte hüdroisolatsiooni tagamiseks ei piisa tavaliselt vaid seintele keraamiliste plaatide paigaldamisest, sest plaadisegu ja vuukide täitmiseks kasutatav täitematerjal on poorsed ning võimaldavad veel ja niiskusel aluspinda tungida. Kui vesi ja niiskus plaatide vahele tungib, on see soodne pinnas hallituse, mustuse ja bakterite tekkele ning levikule. Lihtsam on nende teket vältida, kui neid hiljem eemaldada.

Isegi, kui sul ei ole vannitoas dušinurka vaid hoopis vann, oleks põranda plaatimisel mõistlik luua kalle, et tagada vee äravool. Nii ei saa vesi ja niiskus põrandasse tungida ning põrand püsib kauem terve.

Vuukimine ja vuukide puhastamine

Vuukimisel alusta seintest. Segu tõmmatakse painduva pahtlilabidaga risti üle kõikide vuukide. Üleliigne segu eemaldatakse käsna abil. Vuugi kuivamisel kasutatakse puhastamiseks võimalikult kuiva käsna. Kui käsn on niiske, võib selles olev niiskus tungida vuugisegusse ja muuta selle vedelaks, mistõttu voolab segu vuugi vahelt välja. Kui vuugisegu on kõvastunud, kasutatakse kuiva lappi, et üleliigne tolm eemaldada. Kui tolmu liiga vara puhastama asuda, võib see tungida vuugisegu sisse ning muuta segu värvust.

Järgmisena tuleb katta nurgad silikooniga. Kui pinnad on kenasti ära puhastatud, siis tasub paigalda piirajaks teip, et silikoonvuuk jääks ühtlane. Selle laius võiks olla kolm millimeetrit. Pärast ühenduskohtadesse silikooni lisamist, võib need kohad kergelt niisutada seebiveega ja seejärel kergelt sõrmega üle tõmmata. See annab ühtlasema ja siledama tulemuse. Kõige lõpuks tuleb eemalda teip.

Sanitaartehnika

WC-poti vahetamine võib olla üks tülikamaid töid vannitoas. Enne selle alustamist tee selgeks, kas praegune pott on P- või S-kujulise haisulukuga. Haisuluku konstruktsiooni puhul on oluline, kas äravool suundub seina või põrandasse. Aastate jooksul on ehitusstandardid muutunud ning nõukogude ajal ehitatud majades on WC-potiga ühendatud torud teistsuguste mõõtmetega kui tänapäevaste pottide avaused. Kui õnnestub leida pott, mille toru läbimõõt on sama suur kui vanasti, tuleb reeglina ka toru või vähemalt selle avaus ära vahetada. Kui sellist potti leida ei õnnestu, tuleb ette võtta kulukad ja ajamahukad torutööd. Kui elad ühise torustikuga kortermajas, pead ehitustöödeks saama loa korteriühistult ja ka naabritelt, sest sinu tehtavad tööd võivad tulevikus mõjutada torustike üldist seisukorda.