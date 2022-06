Segasummakodu remondiblogi | Kui muud teha ei oska, tuleb iluleda!

Maja on nii kaugel, et terve esimese korruse põrand on välja lammutatud. 24-aastase ehituskogemusega spetsialist ütles, et selleks kulub kaks päeva. Ei kulunud. Selleks kulus viis tervet tööpäeva, üks läbipõletatud autosidur ja palju närve, aga tehtud see ometi sai! Välja said lõhutud kõik uksed-piidad-lengid ja põrandalt ära pühitud iga viimne kui betoonipudi.

Paralleelselt käivad elektritööd ja nüüdseks on eemaldatud peaaegu ka kogu vana torustik. Ja nii mul ei jäägi üle muud, kui oodata.. ja iluleda ehk teha asju, mis on lihtsad, ilusad, ODAVAD (!) ja nunnud. Asju, mille puhul ma ei tunne, et puudu jääb jõust, pikkusest ja süleruumist. Seepärast ongi „ilulemine“ mu lemmikosa. Olen saanud üksjagu pahteldada, koristada ja veelkord koristada, aias toimetada ja mõne DIY-projektigi korda saata.

Kuna mul kasvuhoonet pole, aga keldris oli vanast omanikust hulk puidust kaste, tegin väiksed peenrakastid, kus on hea maitserohelist, salatit ja muid taimi kasvatada. Nii mul kasvavadki neis kastides nüüd lehtpeet, basiilik, koriander, rukola, kirsstomatid ja suvikõrvits. Tagaaias vohab igasuguseid erinevaid taimi, mille nimesid ma ei tea ja üks päev näiteks avastasin, et peenra sees on peidus kivitrepp. Selle platsi kordategemine tundub aga pigem järgmise kevade muusika. Unistan, et ehk on siis juba võimalik lihtsalt näpud mulda surgata ja kiirustamata aia kallal toimetada. Loodetavasti jõuan selleks ajaks end aiateemadel rohkem harida, sest alles eelmine nädal pidasin naistenõgest mingiks mündiliseks ja päevaliiliaid kaugelt vaadates iiristeks. Vähemalt ma õpin. Iga päev midagi väikest.