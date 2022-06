Üksikelamule kasutusloa taotlemine - kas meeletu bürokraatia või pigem hariv kogemus?

Ehitusseadustiku § 50 lõige 1 kohaselt väljastatakse kasutusluba siis kui ehitis on ehitatud vastavalt ehitusloale ning seda on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on sisuliselt kinnitus tõendamaks, et valminud hoone on kasutamiseks ohutu.

Esimese sammuna tuleb endale selgeks teha, millist tüüpi luba üleüldse taotlema peab.

See, kas üksikelamule on vaja selle püstitamisel ehitus-/kasutusluba või ehitus-/kasutusteatist sõltub ehitisealuse pinna suurusest ja kõrgusest, täpselt saab selle kohta lugeda Ehitusseadustiku Lisa 1 ja Lisa 2. Ehitisealuse pinnaga 20-60 m2 ja kõrgusega kuni 5 m üksikelamu ehitamiseks on vaja taotleda kohalikust omavalitsusest ehitusteatist ning kui hoone on valmis, siis kasutusteatist. Kui aga rajatava ehitise kõrgus on üle 5 m, siis peab üksikelamu ehitamiseks taotlema ehitusluba ning kui ehitustegevus on lõppenud ja hoone on sissekolimiseks valmis, siis kasutusluba. Siinjuures on oluline teada, et kui rajatava hoone ehitisealune pind on kuni 20 m2 ning kõrgus kuni 5 m, siis pole selle jaoks vaja esitada teatisi ega lube.

Seaduse järgi on kõik justkui selge, millal võib maja kasutama hakata, kuid reaalses elus kolitakse sageli sisse ehitusjärgus olevasse üksikelamusse. Tihti tehakse seda soovist hakata ehituskulusid kärpima etapis, kus majakarp on valminud ja jäänud on siseviimistlus, millega saavad paljud ise hakkama.

Milliseid dokumente on kasutusloa taotlemise juures vaja?

Minu üksikelamu suletud netopindala on ca 152 m2 ja kõrgus ca 7 m. Ehitusloa sain aastal 2006, pärast seda hakkasin tegelema kasutusloa taotlemisega. Kohalikust omavalitsusest sain teada, milliseid dokumente on kasutusloa taotluse juurde vaja lisada.