10 nippi, mille abil ebameeldivad lõhnad kodust eemal hoida

Kogusime kokku mõned kasulikud nipid, mille abil kodust ebameeldivad lõhnad eemal hoida.

Hoia kodutekstiil puhas

Pikalt hooldamata kodutekstiil on levinuim põhjus ebameeldivate lõhnade tekkeks. Nii kardinad kui vaibad imavad endasse söögitegemisel tekkinud lõhnu. Isegi kui regulaarselt tolmuimejaga vaipu puhastada, ei pruugi sealt kätte saada kuivanud vedelikke. Vaipade, kardinate ja mööblitekstiilide sügavpuhastus on töö, mis tuleks kas koduste vahenditega või spetsialisti abiga võtta ette vähemalt kord aastas. Seetõttu on tark valida elamisse masinpesu kannatavaid kardinaid ja mööblit, millel on eemaldatav pealiskangas. Sama kehtib ka pleedide kohta - ära unusta neid aeg ajalt pesta või keemilisse puhastusse viia. Voodipesu soovitatakse vahetada nädala-paari tagant. Lisaks võimalikule ebameeldivale lõhnale võib pikalt kasutuses voodipesu tekitada astmat ja allergiaid. Kodutekstiili tasub lisaks pesemisele ka triikida, sest ainult nii hävivad kõik riidekiusse pesa teinud bakterid.

Tuuluta tuba iga päev

Et ebameeldivad lõhnad, viirused, hallitusseened ja bakterid kodust eemal hoida, tasub tuba iga päev ja iga ilmaga tuulutada. Kuigi talvistes tingimustes tähendab see energiakulu, tasub see harjumus end kuhjaga ära. 15-20 minutit on täiesti piisav aeg, et täita tuba värske õhuga ning elimineerida õhus leiduv tolm ja bakterid. Lisaboonusena tugevdab igapäevane tuulutamine tervist ja immuunsüsteemi.

Puhasta elektripirne

Kõlab veidralt, aga tihti on ebameeldiva lõhna põhjustajaks just elektripirnidele kogunenud mustus, mis hakkab pirni soojenedes odoore levitama. Rohkem esineb see probleem küll suitsetajate kodus, kuid ka köök võib olla potentsiaalne ohuallikas pindadele kleepuva mustuse tekkeks.

Vaheta ventilatsioonisüsteemidel filtreid

Õksoojuspumpade, ventilatsiooniavade ja konditsioneeride filtrid on kohad, mis vajavad pidevat puhastamist. Kõik loetletud süsteemid töötavad puhastatud filtritega efektiivsemalt.

Ära lase hallitusel tekkida