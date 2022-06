10 nippi sisekujundajalt — kuidas kujundada oma kodu nagu tõeline proff?

Peale kodu soetamist on mingis mõttes loogiline alustada seinte värvimisest ja siis möbleerimisest. Sisekujundajate sõnul pole see aga enamasti kõige parem lahendus. Värvide valik on tohutu — olemas on tuhandeid erinevaid värvitoone ja nende varjundeid. Iga värvitoon näeb igas erinevas kodus erinev välja, sest valgus ruumides on erinev. See omakorda tähendab seda, et värv, mis sobis ideaalselt eelmisesse kodusse, ei pruugi uude elamisse hoopiski mitte nii hästi sobida. Lisaks peaks seinte värv aitama esile tuua ja rõhutada mööblit, kunstiteoseid, vaipu ja muid sisustuselemente. Nii on parima värvitooni välja valimiseks oluline, et kõik see kraam juba su kodus kohal oleks.