Põhilised vead, mis oma kodu ehitamisel ette võivad tulla

Vale ehitusfirma valimine

Nagu paljud ehitusega kokku puutunud inimesed väga hästi teavad on korraliku ehitusfirma valimine kvaliteetse töö aluseks. Ehitusfirma kontrollib kõike, mis on ehitusega seotud, seega peavad firma esindajad olema head suhtlejad, alati saadaval ja projekti pärast elevil. Enne ehitusfirma valimist tuleks tutvuda selle firma eelnevate töödega ja varasemate klientide hinnangutega. Kindlasti võiks tutvuda ka ehitusettevõtte taustaga. Küsi hinnapakkumisi, võrdle hindu ja jälgi, mis olukord on ehitusturul. Ehitusfirmast oleneb väga palju ja on oluline teha koheselt õige valik.

Vale asukoht

Olenemata sellest, kas plaanid uue kodu ehitada olemasolevale maatükile või mõnda enda jaoks tundmatusse kohta on asukoha valimine väga oluline. Külasta asukohta mitmel korral ja võimalusel eri aastaaegadel, jaluta ringi ja tee pilte, sest see võimaldab paremini mõista, milline on sealne valgus, liiklus, naabrid ja müra. Tulevikku ei ole võimalik ette näha ja kunagi ei tea, mis muudatusi hilisemalt ette võib tulla. Seetõttu, enne kui ostad maatüki ja ehitad sinna oma kodu tuleb veenduda, et saad seda maksimaalselt nautida.

Eeltöö tegemata jätmine

Paljud inimesed ei tee uut kodu ehitades piisavalt eeltööd ja alustatakse planeerimisega teadmata, kas see kõik ka hilisemalt vajalikuks osutub. Enne kodu planeerimist võiks internetis inspiratsiooni koguda või ajakirju sirvida, et näha, mis valikud üldse olemas on. Tuleb uurida, millised on hinnad, kui praktiline ja jätkusuutlik soovitu on ja kas ehitis üldse piirkonda sobitub. Kindlasti tasub konsulteerida arhitektiga. Kui liiga hilja mõistetakse, et tehtud on vale valik, siis on juba raske midagi muuta.

Ratsionaalsuse puudumine