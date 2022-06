FOTOD | Tilluke katusekorter, millele lisab ruumi hubane rõdu

35-ruutmeetrises korteris asub vaid üks ruum ning köök, elutuba ja magamistuba toimivad kõik ühe suure toana. Sellegipoolest mõjub elamine kergelt ja avaralt, kuigi katusealused ruumid oma madalama laega kipuvad tihti olema pimedad ja hämarad. Loobutud on kardinatest ning kogu interjööris domineerib valge värv. Õige koha peale on asetatud ka peeglid, et tekitada mulje suuremast pinnast.

Elamise keskpunktiks on korralik köök, mis on ühe pisikese korteri kohta ehk isegi ebatavaliselt suur. Samas annab korralik köögimööbel võimaluse mugavalt asju ladustada — on ju pisikeses elamises kõige tähtsam see, et asjadel oleks oma kindel koht.

Mööbelgi on valitud elamisse võimalikult õhuline — diivan on rotangist ning laud klaasist ja metallist. Pisikesse aknaalusesse nišši on mahutatud voodi ning kujunduse abil on loodud magamisnurgast justkui omaette tuba.

Soojemate ilmadega on rõdu näol juures üks pisike, kuid igati funktsionaalne ruum. Seal on mõnus hommikukohvi nautida, raamatut lugeda ja linnaaiandusega tegeleda. Rõdu kujundusse on suhtutud nagu ka ülejäänud eluruumi — rõhk on mugavusel ja hubasust loovatel detailidel.

Allikas: Alvhem.com