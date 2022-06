FOTOD | Üdini modernne talumaja, kus loovad kauni koosluse puit ja betoon

Austraalia idüllilisse loodusesse sulanduv maja koosneb kahest osast - peahoonest ja kuurist, mis on üksteisega ühendatud ning loovad ühe vormilise terviku. Byrne'i arhitektide loodud eramule on sisekujunduse loonud Lisa Buxton, kes on lisanud interjööri naturaalseid toone ja materjale - nahka, messingit terrakotat. Domineerivatele puidutoonidele vastukaaluks ka veidi valget ja pehmet sinist tooni.