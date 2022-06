Apsakad, mis maja värvimisel ette võivad tulla ja mida kindlasti vältida tasuks

Eeltööde alahindamine. Kui värvimisele läheb eelnevalt värvitud puitvooder, vajab vana värvikiht päris korralikku töötlemist. Kui see osa vahele jätta, koorub uus värvikiht õige pea laiguti maha. Esmalt eemalda kaabitsaga vana värv. Meehaanilise kraapimise muudab lihtsamaks kuumaõhupüstoliga eelnev värvi kuumutamine. Maja tuleb enne värvimist ka korralikult mustusest, tolmust ja vana värvi jääkidest puhtaks pesta. Kui seal on koha leidnud hallitusseened, tuleb pinda spetsiaalse vahendiga töödelda. Maja kuivamise ja kruntimise vahele võiks jääda ööpäev kuivamisaega. Kui tegu on uue ja värvimata voodrilauaga, tuleb enne värvimaasumist tolm harjaga maha pühkida, et värv paremini pinnale nakkuks. Otse tolmule värvi kandmine ei ole sugugi hea idee.

Kas kruntida või mitte? Kuidas leida õige värv? Üldiselt toimib varem värvitud puitvooder, kus värv on korralikult kinni, ka ise krundina. Samas tasuks kruvide kohad, voodrilaua liitekohad ja otsad siiski krundiga parima tulemuse nimel üle käia. Kui sa oled ostnud vana maja ja sul pole õrna aimugi, kas maja on eelnevalt värvitud õlivärvi või veebaasil värviga, tasub endale osta universaalne krunt, mis valmistab pinna värvimiseks ette ja mille peal saad kasutada soovitud fassaadvärvi. Üldine reegel värvi valikul on selline, et õlivärviga värvitud puitmaja võib üle värvida õlivärvi või veepõhise akrülaatvärviga, aga akrülaatvärvi ei tohi üle värvida õlivärviga. Kui maja on viimistletud läbikumava lasuurvärviga, võib seda katta sama tootega või katva värviga. Uute voodrilaudade kruntimiseks kasutatakse puidukaitseainet või kruntvärvi. Värvida on soovitatav enne laudade seina löömist, et vältida hilisemaid ebaühtlusi välisilmes.