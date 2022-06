Millised haigused ja kahjurid ohustavad roose? Kuidas ära tunda ja lahti saada?

Roosi jahukaste

Lehtedel, hiljem ka õievartel ja noortel võrsetel valkjashall jahukirme. Haigestunud lehed tõmbuvad omakorda lillakaks ja deformeeruvad. Esimene märk jahukastest on see, kui noored lehed hakkavad kurruliseks muutuma. See haigus suudab väga kiiresti edasi levida.

Kõige kergemini nakatuvad jahukastega need taimed, mille haiguskindlus on nõrgenenud ülekastmise, veepuuduse, liigse istutustiheduse või toitainepuuduse tõttu. Parim viis roosi jahukastet ennetada on luua taimedele ideaalsed kasvutingimused. Tõrjeks on soovitav pritsida Previcuri nimelist fungitsiidi.

Roosi tahmlaiksus

Lehtedel mustad, tahma meenutavad laigud. Tugeva tahmlaiksuse esinemise korral võib suve lõpuks roosid sootuks ilma lehteteta jääda. Ühtlasi võivad lehed haiguse tõttu kollaseks tõmbuda. Kõige vastuvõtlikumad on noored, vähem kui kaks aastat vanad lehed. Tahmlaiksust põhjustavad seened suudavad ka talve üle elada. Selleks, et kogu haiguskäik kevadel uuesti otsast peale ei hakkaks, tuleb haigestunud roosid sügisel tagasi lõigata.

Looduslik abivahend tahmlaiksusega võitlemiseks on väävel. Väävlikiht ei lase haigust tekitavatel seentel kasvada. Samas tuleb väävlit taimedele kanda juba enne kui seeneeosed sinna jõuavad. Kevadel veel puhkeseisundis olevad taimed tuleks väävliga üle pritsida. Protseduuri on vaja korrata üsna sageli, kuna vihm peseb väävli maha. Väävel on väga hea looduslik vahend tahmlaiksuse ennetamiseks ja seda sobib kasutada ka roosi-jahukaste ning roosi-rooste puhul. Tõrjeks sobib ennetav pritsimine luuviljalistele mõeldud laia toimespektriga fungitsiidiga (nt Score).

Roosi rooste

Lehtedele ilmuvad punakas oranžid laigud. Kahju avaldub esmalt lehtede alumisel poolel.

Need roostekarva reljeefsed laigud tõmbuvad sügise saabudes mustaks ning kui haigustekitajat ei hävitata, avaldub roosi-rooste kevadel taas samade taimede peal. Selle haiguse mõjul viskab roos lõpuks kõik lehed maha.