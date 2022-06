FOTOD | Nutikalt lahendatud 17-ruutmeetrine hoovimaja külalistele

Kuna ruum on piiratud, oli sisekujundaja jaoks suurim väljakutse lahendada pind ära nii, et iga ruutmeeter oleks võimalikult funktsionaalselt kasutatud. Üleliigsele selles pisikeses elamises seega kohta ei ole! Samas oli eesmärk, et ruum näeks välja õdus, kutsuv ja tekitaks koduse tunde. Mööbli puhul oli tähtis, et see oleks mitmeti kasutatav ja täpsete mõõtmetega, mis on kooskõlas teiste ruumis olevate esemetega.