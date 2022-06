Elupuu ei kasva ilma hooleta - kuidas vältida taimede hukkumist esimestel kasvuaastatel

Elupuuheki rajamine algab sobivate elupuude valimisega. Neid igihaljaid, kuni 150 aastaseks elavaid põõsaid leidub maailmas120 erinevat liiki. Kuidas teada, millist liiki elupuu oma hekki valida? Eestis kasutatakse elupuuheki rajamisel tavaliselt ühte kahest – Brabanti või Smaragdi. Mõlemad neist on hea kasvuga, taluvad hästi pügamist ja kasvavad õigel hooldamisel ideaalseks hekiks. Üldiselt soovitatakse siiski valida elupuuheki rajamiseks Brabant. Selle liigiga rajatud hekk on tihe ega paista läbi. Brabant on värvuselt veidi rohelisem kui seda on Smaragd. Brabanti iseloomustab lai võra, mis kannatab hästi vormi lõikamist. Brabantist elupuuhekki on võimalik lõigata kandiliseks. Kui kandiline hekk ei ole päris see, mida koduhoovis näha soovitakse, siis tasub valida Smaragd. Seda on võimalik kasvatada vabakujulisena, sest Smaragd ei talu lõikamist nii hästi kui seda teeb Brabant ega kasva nii laiaks kui Brabant. Mõlemad neist on suhteliselt kiire kasvuga, visates aastas pikkust kuni 35cm.

Mida taimede valikul silmas pidada?

Soodsa hinnaga pakutavad hekielupuu taimed on enamasti suhteliselt väikese juurekavaga. Kõige keerulisem variant on masinaga välja võetud ja pakitud taimed – seal ei ole jälgitud puu loomulikku juurekava suurust. Kõik on giljotiiniga ühesuguseks tehtud. Enamasti on sellised kuni meetrised taimed ja müügil eriti odava hinnaga.

Järgmine võimalus on käsitsi välja kaevatud taimed. Siin enamasti jälgitakse taime juurekava. Kui ikka põhiline juur on vasakul tugevam, kui paremal pool, siis kaevatakse ta ka seda nüanssi arvestades välja. Kuid iga kaevamine vigastab taime nii või teisiti ja tekitab taimel stressi.

Kõige tugevamad on potitaimed. Just sellised, mis on juba potis ka juurdunud. Seda saab kontrollida nii, et kui taim potist välja võtta, on pinnal näha heledaid narmasjuuri - siis on taim terve ja tugev ning hästi juurdunud.