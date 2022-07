Hommikukohv terrassil? | Kõik, mida kvaliteetse terrassi loomiseks teadma pead

Nõuandeid terrassi paigaldamiseks

Terrass peaks arvestama päikese liikumisega, et püüda kinni võimalikult palju päikesekiiri.

Kuldne reegel terrassi planeerimisel: terrass peaks arvestama päikese liikumisega, et püüda kinni võimalikult palju päikesekiiri. Veel peaks vaatama, et terrass ei jääks tuulekoridori, sest jaheda tuule käes ei taha keegi pikalt aega veeta. Samuti tasub terrassi ehitamisel mõelda maapinnale – kui pehme see on, kas vajub raskuste all jne. LIFTO terrassikandur sobib ideaalselt kohtadesse, kus maapind on terrassi paigaldamiseks liiga ebaühtlane, kuna kandurit on võimalik reguleerida millimeetri täpsusega. Kuni 295 mm kõrguste erinevuse puhul saab kasutada vaheadaptereid ehk kõrgendusi, mis pakuvad nii kokkupanekul kui ka ladustamisel maksimaalset paindlikkust. X-kujulise alusplaadi asendit on võimalik muuta vastavalt vajadusele ja spetsiaalne vorm võimaldab servade lähedast paigutamist, näiteks seina vastu või paralleelsete talade tihedat asetamist laua otste ühendamiseks.

Vali õige materjal

Hetkel on terrassiehituses trend kasutada kõvapuitu, sest on aru saadud, et termosaar, lehis ja mänd, mida terrassi ehituses tavaliselt kasutatakse, on oma tiheduselt keskpärased ja jäävad vastupidavuselt alla kõvapuidust puiduliikidele nagu ipe, cumaru ja garapa. Näiteks männi, lehise ja termosaare erikaal on ca 300–600 kg/m³, tammel ca 600 kg/m³. Eksootilistel puiduliikide, nagu ipe, cumaru ja garapa aga lausa 900–1100 kg/m³. Lisaks puuduvad väärispuidust terrassimaterjalil oksakohad, need ei aja pindu ega vaiku ja neid ei immutata kemikaalidega.



Kinnitussüsteeme on erinevaid

Sama oluline, nagu on terrassimaterjali valik, on ka õige kinnitussüsteem. Aeg on edasi läinud ja turule on jõudnud väga palju erinevaid häid terrassi kinnitussüsteeme nagu klamberkinnitus, distantsvahe kinnitussüsteem jne. Klamberkinnituse vaieldamatu eelis on, et terrassi pealmisele poolele ei jää ühtegi kruvi. ASi MASS tootevalikus on saadaval varjatud terrassi kinnitussüsteem DILA nii mustade kui ka roostavabast terasest klambritega.



Üldised paigaldamise reeglid 1. Läbi laua kruvikinnituse puhul soovitame kruviaugud ette puurida versengpuuriga, kuna eksootiline puit on väga kõva ja vastasel korral võib kruvi murduda.

2. Jäta piisav vahe puidu paisumiseks (soovitame ca 8–10 mm terrassilaua vaheks). Seda selleks, et tagada piisav paisumise ruum ja õhuringlus, mis soodustab terrassi kiiret kuivamist.

3. Aluslaagiks soovitame kasutada eksootilist väärispuitu, näiteks Angelim Pedrat või Mandioqueira Escamozat. Siis on eksootilise terrassipuidu paisumine ja kahanemine võrdne aluslaagi paisumise ja kahanemisega.

4. Aluslaagi sammuvaheks võiks jääda 350–500 mm.