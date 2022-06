NÕUANDEID | Kuidas lihtsalt ja mugavalt head komposti teha? Mida ei tohiks kompostis mitte mingil juhul ladustada?

Hea ja viljakas kompost on tumepruun sõmer materjal, mis sarnaneb läbikõdunenud sõnnikule. Komponentideks on kõik taimsed jäätmed aiast, köögist ja põllult (niidetud rohi, närtsinud lõikelilled, puu- ja juurvilja puhastamise jäätmed, kartulipealsed jms). Kompostrist tasub aga eemal hoida halvasti lagunevad, haigusi levitavad või kemikaale sisaldavad ained. Et komposteerimisega ei kaasneks ebameeldivaid lõhnu, tasub kompostris laduda kihid hästi läbimõeldult.