Kaheksa suurt viga, mida muru hooldamisel tegema kiputakse

1. Muru külvatakse kehvale aluspinnale. Paljud muruga seotud hädad on tingitud kehvast mullast. Murukõrrelised kasvavad kõige meelsamini kergel liivasemal mineraalmullal (saviliiv- või kerge liivsavi). Turbal põhineva kompostmulla puuduseks on see, et murupind võib jääda vetruv. Samuti ei tasu kauni muru saavutamiseks mulla arvelt kokku hoida. Korralikku mulda peab olema pärast tihendamist 15–20 cm paksuselt, minimaalselt 12 cm. Kuigi mullakoormate peale võib kuluda päris kopsakas summa, ei ole mõistlik siin kokku hoida. Tasub teada, et liiga õhukesele mullakihile rajatud muru on hiljem hulga kallim hooldada: seda tuleb palju rohkem kasta ja ka väetist vajab selline muruvaip ilusana püsimiseks rohkem.

2. Muruseemne valikul ei arvestata varjuliste ja päikesepaistesse jäävate aladega. Kõik muruseemned ei sobi igaks otstarbeks ega igasse paika. Näiteks varjulisse aeda tuleks valida vastav valmissegu.

3. Muru niidetakse liiga tihti ja liiga madalaks. Muru tuleks niita, kui selle kõrgus on umbes 10 sentimeetrit. Põuaperioodil on soovitatav lasta muru veelgi kõrgemaks kasvada, sest nii loob muru endale ise varju ja takistab ärakuivamist. Mis tahes perioodil ei tohiks muru liiga lühikeseks lõigata, sest liiga madalalt niidetud muru tekitab mättaid ja muld võib hakata õhupuuduse käes kannatama. Pärast muru niitmist võiks jääda selle kõrgus 4-5 sentimeetri juurde.

4. Muru niidetakse niiskena. Kunagi ei tasu muru niita ükskõik millisel ajahetkel. Niita ei tohi, kui muru on märg, sest nii võivad levida haigused. Õigem on niita õhtupoolikuti, et keskpäevane päike just kärbitud kõrreotsi ei kõrvetaks.