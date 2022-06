Terrass on liiga väike? Ehita terrass laiemaks!

Kui terrass on üldjoontes heas korras, siis saab seda laiendada. Töö tuleb ära teha aga hoolikalt. Teisisõnu — see ei ole midagi sellist, mille võtad ette pühapäeval, kui tuju tuleb. Terrassi suuremaks ehitamine nõuab läbimõeldud tegutsemist ja eelnevat kogemust sarnaste asjade tegemisel. Seetõttu on mõistlik kaaluda töömehe palkamist, kellel on vajalikud oskused.

Ehitamise võimalused olenevad sellest, kui palju on ruumi terrassi laiendamiseks. Olemasolevat terrassi võib muuta nii laiemaks kui ka pikemaks. Sõltub, kuidas on parem. Mõnele inimesele meeldib katsetada ka erinevate tasapindadega ehk ehitada uus osa kõrgemale või madalamale nii, et uus ja vana terrass on omavahel ühendatud mõne trepiastmega. Astmeline terrass on mõnus ka seetõttu, et loob mitu intiimsemat ala, kus on mõnus olla.

Millega peaksid arvestama enne, kui peale hakkad?

Esiteks uuri, millised on kehtivad ehitusreeglid. Tee see kohe alguses endale selgeks, sest nii tead, kui palju võid terrassi laiendada. Lisaks tasuks järele uurida, et selle pinna all poleks veetorusid, kaableid või midagi muud, mis takistaks sinna terrassi ehitamist. Selleks on mõistlik kontakteeruda spetsialistiga, kes tuleb vajadusel kohale.

Enne, kui paned paika uue terrassi suuruse, tee selgeks, kas olemasoleva terrassi konstruktsioon on korras. Kontrolli, et lauad ei mädaneks ja et kuskil poleks suuri pragusid. Kui terrass on kinnitatud maja külge, siis tee kindlaks, et toestavad lauad oleksid kerged. Kui ehitad lihtsalt uue terrassi ja see pole vana terrassi külge kinnitatud, siis sellele vaatamata võiksid olemasoleva terrassi üle vaadata, sest niikuinii tegeled hetkel sellega.

Kui planeerid uue terrassi suurust, siis kasuta ehitusnööri. Nii saad kindel olla, et uus terrass on sirge ja õige suurusega. Samas saad ehitusnööri abil aimu, kui suur uus terrass tegelikult oleks. Miks see hea on? Saad nööriga piiratud alale asetada aiamööbli ja näha, kas terrass on piisavalt suur. Lisaks näed, millises osas paistab sellele päike.