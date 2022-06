Millega arvestada, kui plaanid ehitada päris oma maja?

Enamus inimesi on kokku puutunud kinnisvaraga ja teavad kui oluline on selle asukoht. Valiku tegemisel tuleks arvestada nii praeguse kui tulevase elustiiliga. Kas eelistada linnakeskset ja kõikide teenustega mugavat elukeskkonda või hoopis rahulikumat ning privaatsemat, linnast kaugemat piirkonda, kus oluline on igapäevane transport.

Elame kiiresti muutuvas ühiskonnas ja mõistlik oleks arvestada kas uus kodu saab olema üheks eluetapiks või paljudeks aastateks. See mida vajab noor pere, ei kehti enam pensionieas olevale inimesele. Mõistlik oleks läbi mõelda kõikide ruumide vajalikkus. Näiteks kui oluline on tuba külaliste majutamiseks? Tõenäoliselt laste kasvades jääb vabaks mõni tubadest. Arvestada tuleks asjaoluga, et kunagi võib ehitatud kodu liiga suureks jääda ja siis oleks mõistlik see väiksema vastu vahetada. Samas on ka võimalus oma kodu lastega jagada, kui see on kõigile sobiv variant.