FOTOD | Boheemlaslik suvekodu Kloogarannas

Suvekodu on sisse seatud tõeliselt mõnusasse kohta. Merega piirnevat männimetsa kroonivad mõned üle saja-aastased puud, sealt saab korjata kogu mustika talvevaru, aga ka pohli, vaarikaid ja metsmaasikaid. Hommikuomleti kõrvale võib korjata porgandiriisikaid, kukeseeni ja puravikke. Kuigi maja on üdini looduse rüpes, on mõeldud ka kaasaegsetele mugavustele. Kivimaja on korralikult soojustatud ja kaetud puitlaudisega ning vett kütab ja külmematel ilmadel annab sooja maaküttesüsteem. Pimedamal ajal lisab hubasust kamin.