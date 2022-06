Aita päästa elu maal ja istuta aeda mesilaste lemmiklilli

NB! Kui tahad teha sel teel suurema sammu ja pakkuda lastele erilist põnevust, siis paigalda aeda üks või paar spetsiaalset maamesilase taru. See on väga vajalik maamesilastele aga see on ka uskumatult põnev hobi. Oled nagu mesinik, aga ei pea selleks ise suurt tegema. Ainult jälgid koos lastega põnevat protsessi.

Kui koht neile sobib, siis kolivad sinna sisse nn üksikmesilased ehk metsikud mesilased. Need on sellised väikesed mesilased, keda me tavaliselt ei märka ja kes elavad mitte suurte kolooniatena, vaid üksikute peredena. Paraku sõltub just nende mesilaste tolmeldamisest kogu planeedi taimestiku ja ka inimkonna saatus.

Liikumisradadest kõrvale jäävad varjulised aianurgad on eriti atraktiivsed just sumisevatele maamesilastele. Lisa maapinnale paar tagurpidi pööratud vana keraamilist lillepotti ja paradiisinurk ongi loodud.

Boonusena saad saad järgnevatel aastatel kingituseks maksimaalsed saagid kõikidelt oma viljapuudelt, marjapõõsastelt ja kasvuhoonekultuuridelt. Ja tasub ka teada, et mesilasi pole põhjust karta — kõik metsikud mesilased ja erakmesilased on inimesele ja lastele täiesti ohutud. Maamesilased küll suudavad teoreetiliselt nõelata aga teevad seda ainult väga ekstreemses olukorras. Nende torge pole sugugi valusam kui kodumesilase torge. Maa-mesilasi võib isegi julgesti pihku püüda ja õrnalt ilma pigistamata peos hoida ja nad ei nõela ka selle peale. Aga nüüd nippide juurde, mille abil mesilinnud oma aeda meelitada!

3. Istuta õitsvaid taimi

Hoolitse selle eest, et sinu aias õitseks kogu kevade jooksul kogu aeg midagi. Pea meeles, et üliaretatud topeltõielised uudissordid ei sisalda nektarit ja seega putukate jaoks pole neil mingit väärtust. Eelista looduslikke taimi ja vanu sorte- nii põõsaid kui püsikuid ja lilli. Selline ümberkorraldus muudab aia ainult põnevamaks ja õiterikkamaks.

Suvistest õitsejatest isegi olulisemaks peetakse kevadise nektarisaagi olemasolu. Tolmeldajatele on ülioluliseks üllatuslikul kombel pajud. Lillede istutamisel kehtib lihtne reegel - mida lõhnavam õis, seda rohkem nektarit. Eriti armastavad mesilinnud monardasid ja akakapsaid − need on head taimed eelkõige pika õitseja tõttu. Heaks valikuks on ka kurerehad ja kurekellad, kukeharjad ja vägiheinad, bergeenia, ogaputk, kassisaba ning tähtpea, Head mummumagnetid on ka maitsetaimedena tuntud liivatee, pune ja salvei.

4. Vali peenrasse õiged putukasõbralikud lilleliigid

Järgmine kord kui aianduskeskust külastad, siis liili valides mõtle nagu mesilane. Paljud aretatud uudisliigid on väga tihedate topeltõitega, mis ei võimalda mesilasel kuidagi õie sisu kallal epääseda. Ära neid vali. Vali avatud õieehitusega lilli ja õitsevaid taimi. Vahest on aiandis lausa siltidel märgid peal, millised lilled on mesilaste sõbralikud. Siis on asi väga lihtne. Küsi ka müüjalt nõu.

5. Istuta potililli ja potis õitsevaid püsikuid

Kui sul on tõeliselt väike aed või on kasutada kõigest rõdupind või terrass, siis istuta õitsevaid taimi pottidesse ja konteineritesse. Nii on kergem väikesel pinnal organiseerida ja ära õitsenud õitega taimede potte tahaplaanile ümber tõsta. Rõdul või terrassil riputa kiletiivaliste majad otse maja seinale või rõdu piirdele.

6. Ärge unustage jootmist