Segasummakodu remondiblogi | Tule pilve pealt alla, sellist asja nagu säästuremont pole olemas!

See on elementaarne, et uuendatud saab kogu elektrijuhtmestik ja torud. Nende tööde kogumaksumusest ma ei taha rääkidagi, sellele järgneks lihtsalt aastaid kestev nutukramp. Frustreeriv on muidugi ka see, et tahaks ju ise teha, aga paljude asjade puhul saab takistuseks see, et isegi, kui võiks vaadata lademetes YouTube’ist õpetusvideoid ja teoorias endale asja selgeks teha, jääb lihtsalt jõust puudu. Nii ma siis mõtlen, et heakene küll, sellega ma ise hakkama ei saa, tuleb kutsuda professionaal. Telefoni teel on kõik ikka paljulubavad: “Teeme ära, muidugi teeme!” Kohale jõudes ja töömahtu hinnates tuleb aga teadmine, et kellegi 50 aastat vana tööd on ikka üpris piinarikas uuendama hakata ja ebaledes minnakse kaduma nii, et neid pole ca 3000-pealises väikelinnas enam mitte kunagi näha. Tõsi ta on, ehitusalal tööpuudust ju pole ja kui on seda vabadust valida mõni lihtsam keika, valiksin isegi! Tänase seisuga üritan ma aga Monty Pythoni kuulsa stseeni eeskujul asjade helgemat külge näha ja tunda rõõmu sellest, et mul on pädev elektrik ja inimene, kes uuendab terve maja torustiku ja laotab esimesele korrusele põrandakütte. Ja muidugi need südame värvi sõbrad, kes aitavad nõu ja jõuga. Kui suuremad tööd tehtud saab, tuleb hakata prioritiseerima, et milleta ma elada saan, sest teadagi - kõike korraga ei saa. Ja ei peagi saama, sest kui töö saaks otsa, oleks elu lihtsalt liiga igav. Õnneks harjub inimene kõigega, seega üritan pinge maha raputada ja järgida hea sõbranna filosoofiat: “Vaatab jooksvalt!”