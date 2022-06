FOTOD | Põhjamaine kodu, mida kroonib julge disainiga köök

58 ruutmeetril paiknev kahetoaline elamine on sisse seatud ajaloolisesse sajandivahetusest pärit majja, kus on renoveerimise käigus taastatud vanad laekarniisid ja rosetid ning autentsed siseuksed. Sisekujundust luues on lähtutud nii põhjamaisest stiilist, ajaloolistest elementidest kui ka kaasaegsetest trendidest. Kodu südameks on eklektiline köök, kus kohtuvad enam kui sada aastat vanad William Morrise tapeedimustrid ning minimalistlikult tänapäevane köögimööbel, ja seda huvitavas hallikasrohelises koloriidis.