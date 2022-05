Kui sinu kodus on katusekorrus, siis võib sellest luua oma lapsele toreda magamis- või mängutoa. Täiskasvanul on ehk keerukam ennast ja oma asju kaldlagedega ruumi mahutada, kuid lapse jaoks on see puhas rõõm — kogu interjööri saab kujundadada mänguliseks ja kaldlaed loovad hubasema tunde.