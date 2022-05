Toataimed, mis ei armasta lauspäikest ja kasvavad hästi ka pimedas toanurgas

Tups-rohtliilia on suurepärane õhupuhastaja ja lausa asendamatu linnakorteris. Talle sobib kasvukohaks hästi põhjapoolne aken, kuid päris pimedas ta ei kasva — siis kipuvad lehed välja venima ja triibud kaduma. Temperatuuri osas on ta leplik ning talub nii soojemat kui ka täiesti jahedat ruumi.

Aglaoneema sarnaneb väga diifenbahhiatega, kuid kui vaatate terasemalt, siis märkate, et aglaoneemal on tugevamad lehed, ilusam vorm ja madalam kasv. Kõrgemad sordid kasvavad kuni 1,5 m kõrguseks. Aglaoneemad võivad kasvada ka aknast kaugemal napimas valguses, aga valgusrikkas kohas on nende lehevärv säravam ja muster selgem. Haigused tabavad seda taime harva, kuid tuuletõmbusele on nad tundlikud ja seda tasuks vältida. Armastavad niiskust ja piserdamist. Neid võib kasvatada hästi ka niiskemas vannitoas, kus oleks kasvõi üks pisike aken. Lauspimedust nad ei talu.